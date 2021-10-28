Наполи после нулевой ничьи с Ромой и тяжёлой победы Милана над Торино потерял первое место в турнирной таблице, но подопечные Лучано Спалетти могли вернуться на вершину. Для этого в родных стенах необходимо было обыграть Болонью – упрямую команду с 10-го места. Сам алленаторе "партенопейцев" не мог помочь подопечным в технической зоне из-за дисквалификации.

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На протяжении всей встречи Наполи доминировал, ничего не позволяя Болонье, однако хозяева и сами не форсировали события. Они создавали очень мало моментов, компенсируя этот недостаток фантастической реализацией и грамотной работой в штрафной. Первую реальную возможность открыть счёт на 15-й минуте запорол Инсинье, вышедший лицом к лицу с голкипером и перебросивший его – Медель головой выбил мяч. Второй острый эпизод уже завершился голом Наполи – Фабиан Руис получил пас от Эльмаса и красивым ударом метров с 23-х пробил под перекладину. 1:0!

В последующие 20 минут неаполитанцы могли занести себе в актив разве что неплохой выстрел Руя со средней дистанции, однако на 39-й минуте команда заработала пенальти – Медель подыграл себе рукой в ​​борьбе за мяч. Инсинье, не забив три из последних пяти "11-метровых", принялся исполнять удар с "точки". Без шансов для Скорупски! 0:2. Именно с этим счётом команды и отправились отдыхать.

Второй тайм начался скучно. Казалось, что Болонья в этой мутной воде сможет возродить интригу, однако против был Осимхен: на 58-й минуте он классно развернулся перед штрафной и пробил мимо левого нижнего угла, а на 61-й Виктор заработал пенальти – его уверенно реализовал Инсинье. 3:0! Вопрос о победителе был снят.

В последние полчаса Наполи пытался и четвёртый гол забить, но мяч упорно не шёл в ворота. Удар Замбо-Ангисса с дальней дистанции на 73-й минуте пришёлся на перекладину, на 75-й Осимхен с линии штрафной закрутил сферу мимо правой девятки, а на 84-й он же головой замыкал навес – Скорупски выручил Болонью. На 86-й Виктор снова бил головой в результате подачи с углового, однако "круглый" опять разминулся с рамкой.

В итогк, финальный свисток зафиксировал разгромную победу Наполи со счётом 3:0. "Партенопейцы" набрали 28 очков, поравнявшись с Миланом и вернувшись на первую позицию по дополнительным показателям. Болонья с 12 зачётными баллами опустилась на двенадцатую строчку.

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