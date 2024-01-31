Наполі продовжив контракт із лідером – клуб із Саудівської Аравії хотів його озолотити
Правий вінгер Наполі Маттео Політано продовжив контракт із клубом до літа 2027 року.
Політано досяг із Наполі угоди про продовження контракту під час перебування в Саудівській Аравії на розіграші Суперкубка Італії. На вінгера претендував також місцевий Аль-Шабаб, але італієць відхилив цю пропозицію, незважаючи на чудові умови: зарплата в 7 млн євро і контракт на 3 роки. Сам Наполі при цьому отримав би за цей трансфер 12 млн євро.
"Замість мене купили Кавані": екс-легіонер Динамо пригадав, як заради киян відмовив Наполі
Про продовження угоди з Політано повідомив президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс у своєму Твіттері. Gazzetta dello Sport зазначає, що річний оклад Маттео збільшиться до 3,2 млн євро + бонуси. Причому бонусна складова має на увазі не тільки командні успіхи, а й індивідуальні (голи і результативні передачі).
Термін попереднього контракту Політано з "адзуррі" закінчувався влітку 2025 року.