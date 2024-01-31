Політано досяг із Наполі угоди про продовження контракту під час перебування в Саудівській Аравії на розіграші Суперкубка Італії. На вінгера претендував також місцевий Аль-Шабаб, але італієць відхилив цю пропозицію, незважаючи на чудові умови: зарплата в 7 млн євро і контракт на 3 роки. Сам Наполі при цьому отримав би за цей трансфер 12 млн євро.

"Замість мене купили Кавані": екс-легіонер Динамо пригадав, як заради киян відмовив Наполі

Про продовження угоди з Політано повідомив президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс у своєму Твіттері. Gazzetta dello Sport зазначає, що річний оклад Маттео збільшиться до 3,2 млн євро + бонуси. Причому бонусна складова має на увазі не тільки командні успіхи, а й індивідуальні (голи і результативні передачі).

Термін попереднього контракту Політано з "адзуррі" закінчувався влітку 2025 року.