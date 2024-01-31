"Тоді, у 2010-му, в мене було на руках три пропозиції – від київського Динамо, Наполі та німецького клубу. Найкращі фінансові умови пропонувало Динамо, а за Наполі казало ім'я клубу. На той момент для мене була головна проблема, що я навіть не знав, де розташований Неаполь, і нічого не чув про місто.

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Менеджер неаполітанців, з яким я спілкувався, розповів, що тут є пляж. Я сказав йому, що це мене не здивує, оскільки вдома у мене таке вже було. Вони запропонували мені приїхати до Неаполя. Італійці вважали, що там мені мало дуже сподобалося, оскільки місто неймовірне. Але я відповів відмовою. Що б я робив у Неаполі? Я сказав, що їду в Україну, насамперед тому, що пропозиція Наполі була не такою вигідною. У підсумку замість мене до Неаполя купили Кавані…

Через якийсь час я відвідав Неаполь зі своєю дружиною та сказав їй: "Якщо я скажу тобі щось, ти не повіриш. Я не хотів приїжджати сюди через те, що не знав, де цей Неаполь, а тепер я хочу тут жити", – цитує Андре Napoli Network.

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