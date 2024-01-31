Политано достиг с Наполи соглашения о продлении контракта во время пребывания в Саудовской Аравии на розыгрыше Суперкубка Италии. На вингера претендовал также местный Аль-Шабаб, но итальянец отвергнул это предложение, несмотря на отличные условия: зарплата в 7 млн евро и контракт на 3 года. Сам Наполи при этом получил бы за этот трансфер 12 млн евро.

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О продлении соглашения с Политано сообщил президент Наполи Аурелио Де Лаурентис в своём Твиттере. Gazzetta dello Sport отмечает, что годовой оклад Маттео увеличится до 3,2 млн евро + бонусы. Причём бонусная составляющая подразумевает не только командные успехи, но и индивидуальные (голы и результативные передачи).

Срок предыдущего контракта Политано с "адзурри" истекал летом 2025 года.