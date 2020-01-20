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Наполі придбав захисника Верони

16:44 289 Читать на русском
Наполі придбав захисника Верони
Кріштіану Роналду та Амір Ррахмані / Фото Ювентус

Наполі підсилився захисником Верони Аміром Ррахмані.

Амір Ррахмані підписав контракт з Наполі до літа 2024 року, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Верона отримала за 25-річного захисника 14 млн євро. Поточний сезон представник збірної Косово дограє у Вероні на правах оренди, а вже влітку приєднається до неаполітанців.

У нинішньому сезоні Серії А Ррахмані провів 19 матчів. Після 20-ти турів чемпіонату Італії Верона перебуває на 10-й сходинці турнірної таблиці.

Фіорентина впевнено переграла Наполі, Лаціо завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і наблизився до другої сходинки

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Теги
Італія Трансфери Верона Верона Амір Ррахмані Амір Ррахмані Трансфери Чемпіонату Італії Наполі Наполі
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