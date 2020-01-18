Лаціо завдяки хет-трику Іммобіле знищив Сампдорію і впритул наблизився до другої сходинки, Торіно поступився Сассуоло

У суботу, в рамках 20-го туру, в Серії А відбулось кілька матчів. Рахунок та звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Чемпіонат Італії 2019/20, 20-й тур

Лаціо – Сампдорія – 5:1

Голи: Кайседо, 7, Іммобіле, 16 (пен), 21, 65 (пен.), Бастуш, 54 – Лінетті, 70

Вилучення: Чабот, 74 (червона картка, Сампдорія)

Сассуоло – Торіно – 2:1

Голи: Бога, 61, Берарді, 73 – Рінкон, 20

Наполі – Фіорентина – початок матчу о 21:45

Володар третьої сходинки Лаціо у суботу відкривав 20-й тур поєдинком проти Сампдорії. Римляни перед цим матчем на чотири очки відставали від другої сходинки, однак маючи гру в запасі, могли потенційно випередити Інтер. Вже з перших хвилин "біло-блакитні" взялись до справи: Феліпе Кайседо забив у порожні ворота після помилки захисника. Згодом за гру рукою арбітр призначив пенальті, який впевнено реалізував Іммобіле. За п’ять хвилин Чіро відзначився дублем, забивши з гри.

По перерві Бартоломеу Жасінту Бастуш довів рахунок до непристойного, красиво поціливши у праву дев’ятку. Згодом захисник гостей знову необережно зіграв у власному штрафному майданчику, зачепивши м’яч рукою, і Чіро, реалізувавши одинадцятиметровий, записав у свій актив хет-трик. За кілька хвилин Кароль Лінетті дещо підсолодив гіркоту поразки своєї команди, забивши один гол, однак, навряд чи це потішило команду.

Торіно на виїзді дещо несподівано поступився Сассуоло. Гості забили в середині першого тайму зусиллями Рінкона і пішли на перерву з комфортним рахунком. Господарі зібрались і протягом дев’яти хвилин зуміли зрівняти і вийти вперед: Жеремі Бога та Доменіко Берарді пострілами у дев’ятку здобули для своєї команди таку необхідну перемогу.

ТУРНІРНА ТАБЛИЦЯ ЧЕМПІОНАТУ ІТАЛІЇ