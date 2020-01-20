toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ЛІВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД БАРСЕЛОНА - ГРАНАДА

Ювентус готує обмін молодими талантами з Барселоною – Паратічі роз'яснив ситуацію щодо Ракітіча

11:37 357 Читать на русском
Ювентус готує обмін молодими талантами з Барселоною – Паратічі роз'яснив ситуацію щодо Ракітіча
Фабіо Паратічі / Фото Readfootball

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі розповів про плідну співпрацю туринців з Барселоною на трансферному ринку.

"Ми контактуємо з Барселоною з приводу двох дуже перспективних молодих футболістів.

Ювентус хоче отримати Ракітіча і грошову компенсацію за свого таланта

Наш Матеус Перейра дуже технічний, грає в бразильському стилі, і йому потрібне інше середовище, щоб себе проявити. Ми ж знайшли гравця італійського стилю в Барселоні, тому це має сенс для обох сторін.

Що стосується обміну Ракітіча на Федеріко Бернардескі, ця ідея була озвучена як частина загальної дискусії про гравців. Конкретного інтересу з обох сторін не було", – розповів Паратічі в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Чинний контракт Ракітіча з Барсою розрахований до літа 2021 року. Сам хорват не проти покинути столицю Каталонії через малу кількість ігрової практики.

Королі вільних агентів: Погба, Пірло, Рабйо та інші зірки, яких Ювентус безкоштовно підписав за останні 10 років

blog_ava
Агент Кадара працює над його трансфером з Динамо в Китай
08:00
3954
Теги
Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії Матеус Перейра Матеус Перейра Трансфери Чемпіонату Італії Фабіо Паратічі Італія Трансфери Барселони Трансфери Ювентуса Ювентус Ювентус Барселона Барселона
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
7
год
:
43
хв
Аталанта
21:45
СПАЛ
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук