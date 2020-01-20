Ювентус готує обмін молодими талантами з Барселоною – Паратічі роз'яснив ситуацію щодо Ракітіча

Спортивний директор Ювентуса Фабіо Паратічі розповів про плідну співпрацю туринців з Барселоною на трансферному ринку.

"Ми контактуємо з Барселоною з приводу двох дуже перспективних молодих футболістів.

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Наш Матеус Перейра дуже технічний, грає в бразильському стилі, і йому потрібне інше середовище, щоб себе проявити. Ми ж знайшли гравця італійського стилю в Барселоні, тому це має сенс для обох сторін.

Що стосується обміну Ракітіча на Федеріко Бернардескі, ця ідея була озвучена як частина загальної дискусії про гравців. Конкретного інтересу з обох сторін не було", – розповів Паратічі в інтерв'ю Sky Sport Italia.

Чинний контракт Ракітіча з Барсою розрахований до літа 2021 року. Сам хорват не проти покинути столицю Каталонії через малу кількість ігрової практики.

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