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Наполи приобрел защитника Вероны

20 января 16:15 71 Читати українською
Наполи приобрел защитника Вероны
Криштиану Роналду и Амир Ррахмани / Фото Ювентус

Наполи усилился защитником Вероны Амиром Ррахмани.

Амир Ррахмани подписал контракт с Наполи до лета 2024 года, сообщает официальный сайт клуба.

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Верона получила за 25-летнего защитника 14 млн евро. Текущий сезон представитель сборной Косово доиграет в Вероне на правах аренды, а уже летом присоединится к неаполитанцам.

В нынешнем сезоне Серии А Ррахмани провел 19 матчей. После 20-ти туров чемпионата Италии Верона находится на 10-й строчке турнирной таблицы.

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Италия Трансферы Трансферы Чемпионата Италии Верона Верона Амир Ррахмани Амир Ррахмани Наполи Наполи
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