Біля стадіону Наполі, який перейменували на честь Дієго Марадони, з'явився пам'ятник аргентинському футболісту на річницю його смерті, повідомляє Tgr Rai.

Наполі показав розкішну форму на честь Марадони – її одягнуть лише у трьох матчах

Легенда світового футболу став особливим для неаполітанського клубу – саме Марадона привів партенопейців до двох чемпіонств у Серії А.

Нагадаємо, легендарний Дієго Марадона помер 25 листопада минулого року. Аргентинець за свою кар'єру ледь не став дворазовим чемпіоном світу. Марадона привів свою національну збірну до тріумфу в 1986 році, а у 1990 "альбіселесте" поступились Німеччині у фіналі Мундіалю.

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