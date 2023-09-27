Наполі може залишитися без наставника, який прийшов в команду лише кілька місяців тому.

Крістоф Гальтьє та Руді Гарсія під час роботи в чемпіонаті Франції/ фото: Icon Sport

Чинний чемпіон Італії невпевнено стартував в Серії А. Наразі "партенопейці" перебувають на сьомій сходинці, маючи вісім балів після п'яти турів. Такі невтішні результати наштовхують президента Ауреліо Де Лаурентіса на зміну тренера.

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Як повідомляє RMC Sport, керівництво Наполі дало Руді Гарсії чотири матчі, щоб виправити результати команди. "Сині" останнім часом контактували з Крістофом Гальтьє, який після відходу з ПСЖ досі залишається без роботи. Екс-тренер парижан влітку був серед головних кандидатів на пост тренера Наполі.

За останні чотири матчі "партенопейці" здобули лише одну перемогу. Найближчим часом команда Гарсії зіграє проти Удінезе, Лечче, Реала та Фіорентини.

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