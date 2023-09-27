Наполи может остаться без наставника, который пришел в команду всего несколько месяцев назад.

Кристоф Гальтье и Руди Гарсия во время работы в чемпионате Франции/ фото: Icon Sport

Действующий чемпион Италии неуверенно стартовал в Серии А. Сейчас "партенопейцы" находятся на седьмой строчке, имея восемь баллов после пяти туров. Такие неутешительные результаты наталкивают президента Аурелио Де Лаурентиса на смену тренера.

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Как сообщает RMC Sport, руководство Наполи дали Руди Гарсии четыре матча, чтобы исправить результаты команды. "Синие" в последнее время контактировали с Кристофом Гальтье, который после ухода из ПСЖ до сих пор остается без работы. Экс-тренер парижан летом был среди главных кандидатов на пост тренера Наполи.

За последние четыре матча "партенопейцы" одержали лишь одну победу. В ближайшее время команда Гарсии сыграет против Удинезе, Лечче, Реала и Фиорентины.

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