У 5-му турі Серії А партенопейці розписали "суху" нічию з Болоньєю. Найкращий шанс вирвати перемогу був саме в нігерійця, який не зумів реалізувати пенальті. Саме цей епізод максимально дивно висвітлили на офіційній сторінці Наполі в TikTok. Прес-служба опублікувала відео, яке потім довелося видаляти.

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Втім, поведінка клубу не залишилася без уваги. Осімхен демонстративно видалив майже всі фотографії у формі Наполі зі своїх соцмереж. Агент форварда пішов далі, зробивши різку заяву для преси: "Те, що сьогодні сталося на офіційній сторінці Наполі у TikTok, є неприйнятним. Відео, що висміює Віктора, спочатку було оприлюднене, а потім із запізненням видалене. Серйозний інцидент, який завдає серйозної шкоди футболісту і посилює ситуацію з тим, як до Віктора ставляться останнім часом – влаштовуючи розбірки у пресі та випускаючи фейкові новини. Ми залишаємо за собою право вжити юридичних дій та будь-яких відповідних заходів для захисту Віктора".

До слова, у тому матчі нігерієць, окрім промаху з пенальті, влаштував істерику після заміни, привселюдно висловивши незгоду з рішенням тренера. Пізніше Осімхен перепросив за свою поведінку. Цікаво, що всі ці скандали відбуваються на фоні бажання клубу продовжити контракт, адже чинна угода головної зірки Наполі розрахована лише до літа 2025 року.

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