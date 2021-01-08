Марсель зацікавлений у послугах нападника Наполі Аркадіуша Міліка, повідомляє Gazzetta dello Sport.

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Неаполітанці, які раніше вимагали за поляка 15 млн євро, готові знизити ціну для французького гранда до 10 млн. Нагадаємо, що Атлетіко мав намір підписати Аркадіуша вільним агентом влітку, коли завершиться його контракт з Наполі.

У нинішньому сезоні Мілік навіть не потрапив до заявки своєї команди на Серію А через бажання покинути табір неаполітанців.

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