Марсель заинтересован в услугах нападающего Наполи Аркадиуша Милика, сообщает Gazzetta dello Sport.

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Неаполитанцы, которые ранее требовали за поляка 15 млн евро, готовы снизить цену для французского гранда в 10 млн. Напомним, что Атлетико намеревался подписать Аркадиуша свободным агентом летом, когда завершится его контракт с Наполи.

В нынешнем сезоне Милик даже не попал в заявку своей команды на Серию А из-за желания покинуть лагерь неаполитанцев.

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