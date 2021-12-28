Лідер Ла Ліги має чимало клопотів через потенційний відхід Дієго Кости, який вже не тренується з командою. Іспанець ініціював процес розриву контракту, тому "рохібланкос" доведеться шукати екстрену заміну.

Атлетіко наразі розглядає п'ятьох кандидатів на вакантне місце, пише Marca. Найцікавіше виглядає варіант з форвардом збірної Іспанії Родріго, який наразі проходить складний процес адаптації в Лідсі. Екс-форвард Валенсії може повернутись в Іспанію на правах оренди до кінця сезону. На тих же умовах "матрацники" можуть підписати Седріка Бакамбу (Бейцзін Гоань), Максі Гомеса (Валенсія), Аркадіуша Міліка (Наполі) і Рауля Де Томаса (Еспаньйол).

Повноцінний трансфер – поки що неможливий через обмежені фінансові можливості клубу. Викупити когось з цього списку можна буде лише по завершенні поточної кампанії.

Нагадаємо, що Дієго Коста чимало пропустив через проблеми зі здоров'ям. У його активі 7 матчів і 2 голи у сезоні 2020/21.

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