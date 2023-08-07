Наполі офіційно підписав несподівану заміну найкращому захиснику Серії А – це перший трансфер чемпіонів Італії
Головний тренер Наполі Руді Гарсія нарешті отримав першого новачка.
Після тріумфального сезону Наполі втратив одного із героїв Скудетто. Мін Че Кім, якого визнали найкращим захисником Серії А, вже перебрався до Баварії, яка активувала клаусулу корейця.
Найкращий форвард Серії А отримає імунітет проти трансферу в Саудівську Аравію
Для заміни одного із лідерів партенопейці підписали бразильця Натана із РБ Брагантіно. В офіційному повідомленні Наполі не розкрив взагалі жодних деталей. Однак, за інформацією ЗМІ, цей трансфер обійшовся у 10 мільйонів євро.
До слова, два роки тому Брагантіно заплатив за цього гравця Фламенгу 3,5 млн. У свої 22 роки Натан встиг провести понад 120 матчів на професіональному рівні (забив 4 голи). Цікаво, що новачок Наполі не грав навіть за юнацькі збірні Бразилії.
Ідеальний союз Реала, МЮ доріс до нового голкіпера, чудова робота босів Зінченка – огляд найкращих трансферів літа-2023