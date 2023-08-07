Після тріумфального сезону Наполі втратив одного із героїв Скудетто. Мін Че Кім, якого визнали найкращим захисником Серії А, вже перебрався до Баварії, яка активувала клаусулу корейця.

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Для заміни одного із лідерів партенопейці підписали бразильця Натана із РБ Брагантіно. В офіційному повідомленні Наполі не розкрив взагалі жодних деталей. Однак, за інформацією ЗМІ, цей трансфер обійшовся у 10 мільйонів євро.

До слова, два роки тому Брагантіно заплатив за цього гравця Фламенгу 3,5 млн. У свої 22 роки Натан встиг провести понад 120 матчів на професіональному рівні (забив 4 голи). Цікаво, що новачок Наполі не грав навіть за юнацькі збірні Бразилії.

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