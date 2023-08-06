Найкращий форвард Серії А отримає імунітет проти трансферу в Саудівську Аравію
Нападник Наполі Віктор Осімхен веде переговори щодо продовження контракту.
Чинна угода нігерійця розрахована до літа 2025 року, але сторони активно ведуть переговори щодо нової. Агенти Осімхена вже провели кілька зустрічей з представниками клубу.
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За інформацією Sky Sports Italia, найбільше дискусій існує навколо фіксованої суми відступних. Представники Осімхена наполягають, щоб клаусула становила 110 мільйонів євро, а Наполі прагне прописати 150 млн.
Окрім того, партенопейці хочуть включити своєрідний імунітет проти представників Саудівської Аравії. Ідея полягає в тому, щоб для них клаусула була вдвічі більшою, ніж для клубів із Європи. Боси Наполі впевнені, що це може вберегти найкращого бомбардира Серії А минулого сезону від зазіхань саудитів.
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