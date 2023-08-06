Чинна угода нігерійця розрахована до літа 2025 року, але сторони активно ведуть переговори щодо нової. Агенти Осімхена вже провели кілька зустрічей з представниками клубу.

Осімхена спокушають неймовірною зарплатнею – Наполі отримав чергову пропозицію з Саудівської Аравії

За інформацією Sky Sports Italia, найбільше дискусій існує навколо фіксованої суми відступних. Представники Осімхена наполягають, щоб клаусула становила 110 мільйонів євро, а Наполі прагне прописати 150 млн.

Окрім того, партенопейці хочуть включити своєрідний імунітет проти представників Саудівської Аравії. Ідея полягає в тому, щоб для них клаусула була вдвічі більшою, ніж для клубів із Європи. Боси Наполі впевнені, що це може вберегти найкращого бомбардира Серії А минулого сезону від зазіхань саудитів.

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