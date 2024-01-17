У середу, 17 січня, Наполі на своєму офіційному сайті оголосив про підписання Траоре. Повідомляється, що івуарієць поповнить склад "адзуррі" на правах оренди. При цьому чемпіон Італії має право викупити гравця після закінчення цього сезону.

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У Траоре є досвід виступів у Серії А. Він дуже яскраво зарекомендував себе в Сассуоло, після чого його продали в Борнмут. У грудні 2023 року головний тренер "вишень" Андоні Іраола підтвердив, що Траоре госпіталізували після того, як йому поставили діагноз малярія. У січні йому дозволили повернутися до тренувань.

Трансфер Траоре унеможливив підписання Наполі півзахисника Шахтаря Георгія Судакова. Вони виступають на одній позиції, до того ж Траоре "забрав" останній слот для гравців не з країн ЄС.

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