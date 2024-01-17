В среду, 17 января, Наполи на своём официальном сайте объявил о подписании Траоре. Сообщается, что ивуариец пополнит состав "адзурри" на правах аренды. При этом у чемпиона Италии будет право выкупить игрока по окончании этого сезона.

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У Траоре есть опыт выступлений в Серии А. Он очень ярко зарекомендовал себя в Сассуоло, после чего был продан в Борнмут. В декабре 2023 года главный тренер "вишен" Андони Ираола подтвердил, что Траоре был госпитализирован после того, как ему поставили диагноз малярия. В январе ему разрешили вернуться к тренировкам.

Трансфер Траоре сделал невозможным подписание Наполи полузащитника Шахтёра Георгия Судакова. Они выступают на одной позиции, к тому же Траоре "забрал" последний слот для игроков не из стран ЕС.

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