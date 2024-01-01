Українець перебуває в сфері зацікавлень багатьох топ-клубів Європи, але найбільш конкретний інтерес з Італії. Там на Судакова претендують Наполі та Ювентус.

Судаков у Ювентус: в Італії розкрили, яку зарплатню пропонують лідеру Шахтаря

За інформацією Calciomercato, головний тренер туринців Массіміліано Аллегрі особисто наполягає на підписанні 21-річного українця. Однак боси Ювентуса розуміють, що це дуже серйозна інвестиція, на яку доведеться виділити щонайменше 30 мільйонів євро. Завадити "б'янконері" може Наполі. Зазначається, що чинні чемпіони Італії можуть прийти по Судакова вже в січні.

Нагадаємо, після продажу Михайла Мудрика саме Судаков став головним активом Шахтаря. У нинішньому сезоні Георгій зіграв на клубному рівні 18 матчів, у яких забив три голи та віддав один асист. Чинний контракт футболіста з донецьким клубом розрахований до літа 2028 року.

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