Наполі на шляху до чемпіонства у меншості здолав Емполі – Осімхен оформив чергове досягнення
У суботу 24-й тур чемпіонату Італії стартував з двох поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".
Італія, Серія А, 24-й тур
Емполі – Наполі – 0:2
Голи: Ісмайлі, 17 (аг.), Осімхен, 29
Вилучення: Руй, 68 (Наполі, червона картка)
Лечче – Сассуоло – початок матчу о 21:45
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Програму 24-го туру чемпіонату Італії відкривав матч між Емполі та Наполі. Лідер Серії А здобув чергову впевнену перемогу, вийшовши вперед ще до середини першого тайму. Послугу партенопейцям зробив Ісмайлі, який, намагаючись перервати передачу суперника, спрямував м'яч у власні ворота. За трохи Осімхен подвоїв перевагу, забивши вже у восьмому матчі поспіль (нігерійський форвард став другим наймолодшим гравцем, якому вдавалось подібне у Серії А).
Згодом він міг оформити дубль, але вдало зіграв кіпер тосканців. Мав забивати і Кім, але головою спрямував сферу у поперечину.
В середині другого тайму автор другого гола забив ще раз, але арбітр зафіксував офсайд. Не пройшло і десяти хвилин, як Наполі залишився у меншості – Руй отримав пряму червону картку за грубу гру (після перегляду VAR). Попри чисельну перевагу господарів, саме неаполітанці могли завершувати поєдинок розгромом, якби спроби Осімхена і Сімеоне наприкінці матчу були точнішими. Перемога, яка закріпила команду Спалетті на вершині Серії А.