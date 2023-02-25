У суботу 24-й тур чемпіонату Італії стартував з двох поєдинків. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Італія, Серія А, 24-й тур

Емполі – Наполі – 0:2

Голи: Ісмайлі, 17 (аг.), Осімхен, 29

Вилучення: Руй, 68 (Наполі, червона картка)

Лечче – Сассуоло – початок матчу о 21:45

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Програму 24-го туру чемпіонату Італії відкривав матч між Емполі та Наполі. Лідер Серії А здобув чергову впевнену перемогу, вийшовши вперед ще до середини першого тайму. Послугу партенопейцям зробив Ісмайлі, який, намагаючись перервати передачу суперника, спрямував м'яч у власні ворота. За трохи Осімхен подвоїв перевагу, забивши вже у восьмому матчі поспіль (нігерійський форвард став другим наймолодшим гравцем, якому вдавалось подібне у Серії А).

8 - Victor Osimhen became the second youngest player (24 years, 58 days) in the three points for a win era to find the net in eight Serie A games in a row, behind only Roberto Muzzi (23 years, 165 for Cagliari in 1995). Unstoppable.#EmpoliNapoli pic.twitter.com/5Ychf1Av4f — OptaPaolo (@OptaPaolo) February 25, 2023

Згодом він міг оформити дубль, але вдало зіграв кіпер тосканців. Мав забивати і Кім, але головою спрямував сферу у поперечину.

В середині другого тайму автор другого гола забив ще раз, але арбітр зафіксував офсайд. Не пройшло і десяти хвилин, як Наполі залишився у меншості – Руй отримав пряму червону картку за грубу гру (після перегляду VAR). Попри чисельну перевагу господарів, саме неаполітанці могли завершувати поєдинок розгромом, якби спроби Осімхена і Сімеоне наприкінці матчу були точнішими. Перемога, яка закріпила команду Спалетті на вершині Серії А.

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