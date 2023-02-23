Спеція визначилася з фахівцем, який спробує втримати команду в Серії А.

Новим головним тренером став Леонардо Семплічі, інформує офіційний сайт "орлів". Контракт розрахований до кінця сезону, але буде автоматично продовжений до літа 2025 року, якщо Спеція збереже прописку в еліті.

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Тиждень тому керівництво клубу звільнило Луку Готті. Спеція набрала всього очко в останніх 5 турах Серії А і впритул наблизилася до зони вильоту. Команда Віктора Коваленка поки залишається 17-ою, але відрив від Верони складає всього 2 пункти.

Семплічі півтора року сидів без роботи після звільнення з Кальярі у вересні 2021-го. Новий тренер Спеції дебютує 26 лютого гостьовим матчем проти Удінезе.

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