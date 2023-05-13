Клуб готовий запропонувати головному тренеру контракт до 2025-го зі зарплатнею 3,5 млн на рік. Зараз Спаллетті отримує 2,5 млн, але хотів би підвищення до 4,5 млн.

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Публічні коментарі дають надію на близьку домовленість. "Вчора у нас була позитивна зустріч з президентом Ауреліо Де Лаурентісом. Майбутнє буде захоплюючим, я в цьому впевнений", – наводить слова Спаллетті інсайдер Фабріціо Романо.

Нагадаємо, за чотири тури до фінішу Наполі достроково гарантував собі третє в історії Скудетто, а також вперше дійшов до чвертьфіналу ЛЧ, де поступився Мілану.

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