Клуб готов предложить главному тренеру контракт до 2025-го с зарплатой 3,5 млн в год. Сейчас Спаллетти получает 2,5 млн, но хотел бы повышения до 4,5 млн.

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Публичные комментарии дают надежду на близкую договоренность. "Вчера у нас была положительная встреча с президентом Аурелио Де Лаурентисом. Будущее будет увлекательным, я в этом уверен", – приводит слова Спаллетти инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, за четыре тура до финиша Наполи досрочно гарантировал себе третье в истории Скудетто, а также впервые дошел до четвертьфинала ЛЧ, где уступил Милану.

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