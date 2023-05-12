Лаціо та Лечче у Римі відкрили 35-й тур Серії А (2:2). Рахунок і огляд матчу чемпіонату Італії читайте на "Футбол 24".

Ще зовсім недавно Лаціо був головним переслідувачем Наполі, однак команда Мауріціо Саррі забуксувала у вирішальний момент сезону. Зазнавши трьох поразок у чотирьох останніх турах, "орли" опустилися на третю позицію і змушені знову доводити своє право на місце в зоні Ліги чемпіонів. Нинішній суперник підходив для того, щоб перервати смугу невдач – Лечче бореться за виживання в Серії А, відірвавшись від зони вильоту на 4 пункти.

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У старті Лаціо знову вийшов екс-хавбек Шахтаря Маркос Антоніо. Бразилець завдяки обставинам отримав свій шанс на фініші чемпіонату. Даніло Катальді вибув до кінця сезону через травму (лікарі із суттєвим запізненням виявили доволі серйозне пошкодження), а Весіно теж продовжує лікування. Як наслідок, у центрі поля з'явився саме Маркос.

Найкращим моментом стартової 15-хвилинки став магічний пас Луїса Альберто на Чіро Іммобіле, який капітан Лаціо успішно зіпсував, віддавши неточну передачу в центр штрафного. А на 21-ф Фабіо Мареска призначив пенальті у ворота господарів за фол Хюсая проти Блема. Одинадцятиметровий на рівному місці, але Стрефецца пробачив Лаціо, пробивши повз ворота!

Покарання за таке марнотратство прийшло на 34-й хвилині. Спрацювала все та ж зв'язка Лаціо – Луїс Альберто вивів Іммобіле віч-на-віч із кіпером, а капітан цього разу не схибив. Гра йшла явно не за сценарієм господарів, але підопічні Саррі свій шанс використали. Одинадцятий гол Іммобіле у чемпіонаті. Мілінковіч-Савіч до перерви міг подвоїти перевагу "орлів", але Фальконе ногою зупинив м'яч.

Натомість Лечче відігрався перед свистком на перерву. Маркос Антоніо не встиг накрити Удена, який з лінії штрафного поклав м'яч у кут воріт. 1:1 після першого тайму на Олімпіко.

Друга половина гри розпочалася з шоку для "б'янкочелесті". Стрефецца частково виправився за незабитий пенальті, віддавши гольовий пас на Удена. Вінгер Лечче ударом у дотик оформив дубль – Проведель не мав шансів урятувати. У господарів було кілька моментів, щоб врятуватися, але Лаціо відігрався лише у доданий час. Мілінковіч-Савіч на 90+4-й хвилині головою зрівняв рахунок.

2:2 – Лаціо таки уникнув четвертої поразки у п'яти останніх матчах, хоча й нічия навряд чи влаштувала господарів. Команда Саррі вже після цього туру ризикує пропустити Інтер на третє місце і дала шанс Мілану наблизитися на відстань одного очка. Боротьба за путівку в ЛЧ досягла апогею. Лечче відірвався від зони вильоту на 5 балів.