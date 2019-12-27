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Наполі готовий забрати Карраско до Італії, – CdS

16:06 106 Читать на русском
Наполі готовий забрати Карраско до Італії, – CdS
Яннік Феррейра Карраско / Belga

Італійський Наполі зацікавлений у підписанні півзахисника китайського Далянь Іфан та збірної Бельгії Янніка Феррейри Карраско.

Бельгійський хавбек у зимове трансферне вікно може опинитися на Апеннінах, повідомляє Corriere dello Sport.

Бетіс близький до повернення Карраско в Європу

Інтерес до Феррейри Карраско відновив Наполі. "Партенопейці" цікавилися атакувальним півзахисником ще в часи його виступів за мадридський Атлетіко. Проте, фінансові конкурувати з представником китайської Суперліги неаполітанці не змогли. 26-річний бельгієць раніше заявив, що планує повернутися до Європи після сезону-2019 тамтешньої ліги.

У сезоні, що минув, Яннік Феррейра Карраско провів 25 матчів у Суперлізі Китаю, у яких забив 17 м'ячів. Конкуренцію у боротьбі за нього Наполі складе Бетіс.

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