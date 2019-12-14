Бетіс близький до повернення Карраско в Європу

Півзахисник китайського Далянь Іфан і збірної Бельгії Яннік Феррейра Карраско в зимове трансферне вікно може повернутися до чемпіонату Іспанії.

Бетіс сподівається оформити трансфер бельгійського вінгера в січні, повідомляє Eldesmarque.

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Феррейра Карраско раніше заявив, що планує повернутися до Європи після сезону-2019 у китайській Суперлізі. Щоправда, в 26-річного бельгійця є ще 3 роки за контрактом із Далянь Іфан. Ще влітку він перебував на радарі топ-клубів – на нього претендували міланські гранди, лондонський Арсенал, Баварія.

У сезоні-2019 Яннік Феррейра Карраско провів 25 матчів у Суперлізі Китаю, у яких забив 17 м'ячів. Раніше він виступав за мадридський Атлетіко, Монако та Генк. Бетіс наразі посідає 12-те місце в Ла Лізі.

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