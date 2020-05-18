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Наполі готовий підписати героя Копа Амеріка Евертона, – ЗМІ

17:31 131 Читать на русском
Наполі готовий підписати героя Копа Амеріка Евертона, – ЗМІ
Евертон / AGIF

Італійський Наполі в найближче трансферне вікно планує підписати нападника бразильського Греміо Евертона.

"Партенопейці" готові витратити на трансфер 25 млн євро, повідомляє Globo Esporte.

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Влітку Наполі готується переформатувати лінію атаки. Евертон на Сан-Паоло може замінити іспанця Хосе Кальєхона. Бразильський вінгер може зіграти на обох флангах атаки та став героєм Копа Амеріка-2019, забивши 3 м'ячі та допоміг селесао оформити титул. Греміо планував виручити за нападника не менше 40 млн у євровалюті, але в умовах фінансової кризи готовий зменшити апетити.

У сезоні-2020 Евертон провів 10 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 голи.

Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

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Теги
Трансфери Греміо Греміо Трансфери Чемпіонату Італії Евертон Евертон Наполі Наполі Італія
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