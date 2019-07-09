Евертон – головна зірка Бразилії на Копа Амеріка-2019, який змусив забути про Неймара: він міг переїхати в Україну

Інколи одна маленька подія здатна докорінно змінити твоє життя. У цьому переконався Евертон Соареш – форвард збірної Бразилії, який став найкращим бомбардиром Копа Амеріка-2019.

Місяць тому вся Бразилія була шокованою – за декілька днів до старту Копа Амеріка-2019 "селесао" втратили свою головну зірку. Неймар отримав травму гомілкостопу в товариському поєдинку з Катаром, через яку, як з'ясувалось згодом, не зміг взяти участь у домашньому для пентакампеонів турнірі.

Здавалось, що амбіції бразильців на чемпіонський титул зазнали серйозного удару, проте в підсумку все склалося найкращим чином – команда Тіте стала найсильнішою на континенті, пропустивши за 6 поєдинків лише один гол, та й той тільки у фіналі.

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Одним із героїв нації для Бразилії став не надто відомий європейським вболівальникам нападник Евертон Соареш, який виступає за Греміо. 23-річний форвард з трьома голами та одним асистом став не лише найкращим бомбардиром Копа Амеріка, а ще й набрав найбільше балів (4) за системою "гол+пас" – доволі несподівано, враховуючи наявність Ліонеля Мессі, Едінсона Кавані, Луїса Суареса, Габріеля Жезуса, Роберто Фірміно та інших розкручених бомбардирів. Ще більшого ефекту феноменальному виступу Евертона додає той факт, що до старту Копа Амеріка він відіграв за "селесао" лише 6 матчів (у кожному з яких виходив на заміну), а дебютував за національну команду 8 вересня 2018-го у віці 22-х років!

Поки головна "прима" сучасної Бразилії всіма силами намагається покинути ПСЖ та вийти сухим із води в справі щодо звинувачення у зґвалтуванні, Евертон отримав свій шанс у національній збірній. Заміною Неймару в стартовому складі на початку Копа Амеріка став вінгер Аякса Давід Нерес, проте Тіте на заключні 10 хвилин поєдинку проти Болівії випустив нападника Греміо.

Попри мізерну кількість ігрового часу, Евертон встиг забити дебютний гол за "селесао" – нападник у стилі Неймара змістився з лівого флангу в центр та ефектним ударом встановив остаточний рахунок матчу. 3:0 – Бразилія впевнено розпочала домашній турнір.

Everton's goal for Brazil vs Bolivia in last night's #CopaAmerica opener pic.twitter.com/pJb5dYMnxT — World Football Index (@WorldFootballi) 15 червня 2019 р. В матчі 2-го туру проти Венесуели Евертон отримав вже 19 хвилин ігрового часу. Нападник знову міг відзначитись, тепер вже асистом – на 86-й хвилині бразилець у штрафному майданчику обіграв опонента та викотив м'яч на Філіппе Коутінью, гол якого був скасований через сумнівний офсайд після використання VAR.

В третьому турі проти Перу Евертон вийшов у стартовому складі та став одним із найкращих гравців матчу. В активі 23-річного форварда ефектний забитий гол, асист на Вілліана, а також успішний дриблінг, який раз за разом збивав суперників з пантелику.

Далі були не надто вдалі матчі проти Парагваю у чвертьфіналі та Аргентини у 1/2 фіналу. Проти "альбіселесте" Евертон відіграв лише перший тайм, після чого був замінений. Здавалось, казка нападника завершена, проте на фінальний поєдинок Копа Амеріка проти Перу форвард Греміо знову вийшов у старті та був визнаний найкращим гравцем матчу.

У першому таймі Евертон відкрив рахунок після пасу Жезуса, а наприкінці поєдинку його неймовірний ривок у штрафний майданчик завершився фолом перуанців та реалізованим пенальті Рішарлісона. 3:1 – Бразилія вдев'яте у своїй історії виграла Копа Амеріка!

Gabriel Jesus sets up Everton SUBLIMELY to give give Brazil the lead in the Copa America final!



UNREAL footwork!#CopaAmerica #ManCity pic.twitter.com/ijiKEwfn3A — Superbia Proelia (@SuperbiaProeIia) 7 липня 2019 р.

Евертон став справжнім відкриттям турніру. 3 голи та 1 асист за 341 зіграну хвилину, 5 із 6 ударів влучили у площину воріт (83%) – неймовірна ефективність форварда Греміо! Втім, цього практично напевне б не трапилось, якби не травма Неймара. "Не було б щастя, але нещастя допомогло", – саме цей девіз найкраще підходить до Евертона на Копа Амеріка.

Новоспечена зірка Бразилії, який народився 22 березня 1996 року, виступає за Греміо з 2012-го. Спочатку Евертон перебрався в клуб із Порту-Алегрі на правах оренди з Форталези, а за рік став повноправним гравцем Греміо, за який виступає й досі. Дебютував у бразильській Серії А 20 квітня 2014 року.

У 2016-му форвард допоміг Греміо виграти Кубок Бразилії, який став для Евертона першим трофеєм у кар'єрі. Через рік ставки підвищились – Греміо здобув Кубок Лібертадорес та здобув право виступати на Клубному чемпіонаті світу. Там Евертон відзначився голом у півфінальному поєдинку проти Пачуки, а от у програному Реалу фіналі бразилець вийшов лише на заміну.

Минулий рік став для Евертона найрезультативнішим в кар'єрі – форвард забив 10 голів в чемпіонаті Бразилії, а Греміо посів 4 місце. Виступи нападника привернули увагу наставника "селесао" Тіте, який вперше викликав Евертона у збірну Бразилії та випустив на заміну у товариському матчі проти США (8 вересня 2018 року). Саме 2018-й можна назвати переломним моментом у кар'єрі Cebolinha – так називають Евертона за певну схожість з героєм місцевого мультсеріалу (аналог відомого Чиполіно).

Йому вже 23, але він досі не залишав межі Бразилії – нетиповий випадок, що свідчить про певну невпевненість тих же європейських клубів у перспективах Евертона. Свого часу від підписання бразильця відмовились у Росії: у 2017 році – Спартак, а рік потому вже Зеніт не ризикнув платити Греміо 20 млн євро. Втім, після розкішного виступу на Копа Амеріка Евертон, вочевидь, все ж змінить чемпіонат. Швидкість, розкішний дриблінг, потужний удар – у форварда є всі якості для того, щоб закріпитись у Європі.

Цікаво, що підписати відкриття Копа Амеріка намагався донецький Шахтар, проте Греміо відмовився відпускати Евертона. Також на форварда претендували клуби із Манчестера, які ще кілька місяців тому готові були заплатити близько 30 млн євро. Втім, бразильський клуб відхилив і ці пропозиції – не дивно, адже ще рік тому трансферна вартість нападника складала смішні 7 млн євро, а місяць тому – 20 млн. Після тріумфу на континентальній першості бразильці мають змогу заробити декілька десятків мільйонів за одного із найкращих гравців турніру, контракт якого з Греміо чинний до кінця 2022 року.

В особистому житті у Евертона також все гаразд – він має репутацію зразкового сім'янина. Разом із дружиною Ісою нападник виховує доньку, а незабаром подружжя очікує на поповнення.

За словами самого гравця, він мріє спробувати свої сили у топ-чемпіонаті. "Виступи у Лізі чемпіонів – мрія будь-якого футболіста. Сподіваюсь, у мене буде така нагода, адже за останній місяць моє життя кардинально змінилося.

Тріумф на Копа Амеріка – найважливіший день мого життя, нарівні з перемогою в Копа Лібертадорес. Ці речі залишаться у пам'яті довічно. Звісно, якби Неймар був здоровий, я навряд чи отримав би стільки ігрового часу. Але я радий, що зумів допомогти команді", – заявив Евертон.

Останній місяць життя бразильського форварда нагадує казку – з сірого непримітного птаха Евертон перетворився на прекрасного лебедя. Втім, нападнику не варто літати у хмарах, адже після повернення Неймара форвард Греміо, найімовірніше, знову стане лише резервістом. На Копа Амеріка Евертон продемонстрував свій максимум, затьмаривши навіть іменитих конкурентів вартістю більше 100 млн євро. Не виключено, що зараз – найкращий момент у кар'єрі форварда, який так і ризикує залишитись зіркою одного турніру. Зіркою тріумфального для Бразилії Копа Амеріка-2019.

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