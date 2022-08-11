Наполі досягнув домовленості з Вероною щодо переходу Сімеоне-молодшого, повідомляє Фабріціо Романо.

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Раніше повідомлялось, що аргентинець перебереться до Неаполя в оренду за 3,5 млн євро, а опція викупу становить 12 млн. Варто додати, що неаполітанці відпустять Андреа Петанью в Монцу, яка цього сезону дебютує в Серії А.

Зазначимо, що Джованні в минулому сезоні наколотив 17 голів у 36 поєдинках за Верону в Серії А, ставши четвертим у бомбардирських перегонах.

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