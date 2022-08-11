Наполи достиг договоренности с Вероной о переходе Симеоне-младшего, сообщает Фабрицио Романо.

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Ранее сообщалось, что аргентинец переберется в Неаполь в аренду за 3,5 млн. евро, а опция выкупа составляет 12 млн. евро. Стоит добавить, что неаполитанцы отпустят Андреа Петанью в Монцу, которая в этом сезоне дебютирует в Серии А.

Отметим, что Джованни в минувшем сезоне наколотил 17 голов в 36 поединках за Верону в Серии А, став четвертым в бомбардирской гонке.

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