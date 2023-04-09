"Наполі – це сімейна іграшка": Де Лаурентіс не продав клуб арабам за 2,5 мільярда
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс поставив емоції вище за космічний заробіток.
"Я навіть не хочу знати, скільки коштує мій Наполі. Це сімейна іграшка, і я не думаю про її продаж. Я б навіть не знав, що робити після цього. Купувати клуб АПЛ чи що?
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Я наполетано, мені добре з Наполі, і всі ці пропозиції мене не турбують. Минулого року арабський фонд запропонував мені 2,5 мільярда, але я відмовився", – розповів Де Лаурентіс в інтерв'ю Il Mattino.
Нагадаємо, заможний кінопродюсер придбав Наполі у 2004 році, коли зубожілий клуб перебував у Серії С. Нинішній сезон складається для партенопейців казково – чемпіонство майже гарантоване, а також є перший в історії чвертьфінал ЛЧ, де суперником буде Мілан.
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