"Я навіть не хочу знати, скільки коштує мій Наполі. Це сімейна іграшка, і я не думаю про її продаж. Я б навіть не знав, що робити після цього. Купувати клуб АПЛ чи що?

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Я наполетано, мені добре з Наполі, і всі ці пропозиції мене не турбують. Минулого року арабський фонд запропонував мені 2,5 мільярда, але я відмовився", – розповів Де Лаурентіс в інтерв'ю Il Mattino.

Нагадаємо, заможний кінопродюсер придбав Наполі у 2004 році, коли зубожілий клуб перебував у Серії С. Нинішній сезон складається для партенопейців казково – чемпіонство майже гарантоване, а також є перший в історії чвертьфінал ЛЧ, де суперником буде Мілан.

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