Однією з причин нищівної поразки від Мілана в Серії А стала травма головного бомбардира команди. Віктор Осімхен досі не повернувся до повноцінних тренувань, а працює з обмеженнями.

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За інформацією SportMediaset, Наполі дуже сподівається, що нігерієць буде готовий зіграти в середу – знову проти Мілана. Ситуацію ускладнює травма Джованні Сімеоне, яку він отримав у поєдинку проти Лечче. Відтак, Джакомо Распадорі стає безальтернативним у центрі нападу, але цей гравець не здатен дати команді опції, які є в арсеналі Осімхена та Сімеоне.

До слова, перший матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Міланом та Наполі відбудеться 12 квітня. Стартовий свисток на Сан-Сіро пролунає о 22:00.

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