"Я даже не хочу знать, сколько стоит мой Наполи. Это семейная игрушка, и я не думаю о ее продаже. Я бы даже не знал, что делать после этого. Покупать клуб АПЛ что ли?

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Я наполетано, мне хорошо с Наполи, и все эти предложения меня не беспокоят. В прошлом году арабский фонд предложил мне 2,5 миллиарда, но я отказался", – рассказал Де Лаурентис в интервью Il Mattino.

Напомним, состоятельный кинопродюсер приобрел Наполи в 2004 году, когда обнищавший клуб находился в Серии С. Нынешний сезон складывается для партенопейцев сказочно – чемпионство почти гарантировано, а также первый в истории четвертьфинал ЛЧ, где соперником будет Милан.

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