Вчора Наполі зіграв унічию з Міланом. Поєдинки такого рівня завжди викликають ажіотаж в Неаполі, але не всі уболівальники готові заплатити за таке задоволення. Нелегальні спроби потрапити на стадіон ризиковані не лише через те, що порушників може впіймати поліція.

Дубль Жиру та камбек із шедевром у відеоогляді матчу Наполі – Мілан – 2:2

Два други спробували залізти на трибуни через фасад стадіону. Один, зрозумівши складність завдання, спустився вниз, а інший не відступив від свого задуму, але реалізувати його не зміг. Чоловік впав з 20-метрової висоти й не вижив.

Тіло 42-річного фана знайшли на парковці поруч зі стадіоном через кілька годин після матчу, повідомляє radio kiss kiss. Поліція встановила подробиці інциденту зі слів друга потерпілого, який вчасно відмовився від задуму залізти на стадіон.

Жиру зробив дубль і з гнівом покинув поле, а Мілан втратив виїзну перемогу над Наполі