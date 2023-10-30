Попытка попасть на матч Наполи – Милан стала последним поступком в жизни одного из болельщиков хозяев.

Вчера Наполи сыграл вничью с Миланом. Поединки такого уровня всегда вызывают ажиотаж в Неаполе, но не все болельщики готовы заплатить за удовольствие. Нелегальные попытки попасть на стадион рискованы не только из-за того, что нарушителей может поймать полиция.

Дубль Жиру и камбек с шедевром в видеообзоре матча Наполи – Милан – 2:2

Два друга попытались залезть на трибуны через фасад стадиона. Один, поняв сложность задачи, спустился вниз, а другой не отступил от своей затеи, но реализовать ее не смог. Мужчина упал с 20-метровой высоты и не выжил.

Тело 42-летнего фана обнаружили на парковке рядом со стадионом через несколько часов после матча, сообщает radio kiss kiss. Полиция установила подробности инцидента по словам друга потерпевшего, который вовремя отказался от замысла залезть на стадион.

Жиру сделал дубль и с гневом покинул поле, а Милан потерял выездную победу над Наполи.