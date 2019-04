Наполі – Арсенал: онлайн-трансляція матчу 1/4 Ліги Європи

Наполі приймає Арсенал в рамках чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА. Стартові склади та посилання на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА Наполі – Арсенал стартував о 22:00 за київським часом. Телетрансляція на телеканалі "Футбол 1", текстову онлайн-трансляцію проводить "Футбол 24".

Перший матч між цими командами завершився впевненою перемогою Арсенала з рахунком 2:0.

Стартові склади

Наполі: Мерет – Максімовіч, Кірікеш, Кулібалі, Гулам – Кальєхон, Аллан, Руїс, Зєлінскі – Мілік, Інсіньє

Запасні: Оспіна, Хюсай, Малькюї, Руй, Верді, Мертенс, Юнес

Арсенал: Чех – Сократіс, Кошельни, Монреаль – Мейтленд-Найлз, Торрейра, Джака, Колашинац – Ремзі – Ляказетт, Обамеянг

Запасні: Лєно, Мустафі, Ельнені, Озіл, Мхітарян, Гендузі, Івобі

