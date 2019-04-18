Остання надія Італії та ще 3 зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи: анонс поєдинків

Анонс повторних поєдинків 1/4 фіналу Ліги Європи презентує "Футбол 24".

Айнтрахт – Бенфіка

18 квітня, 22:00. Франкфурт, Комерцбанк-арена

Пряма трансляція на OLL.tv

Перший матч: 2:4

Перший поєдинок на лісабонському Да Лужі став справжнім бенефісом юного Жоау Феліша. 19-річний атакувальний хавбек Бенфіки оформив рекордний хет-трик і ледь самотужки не поховав усі шанси франкфуртців на вихід до 1/2 фіналу. Та наприкінці зустрічі господарі пропустили необов'язковий гол від Пасієнсії, тому інтрига в протистоянні жива.

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Однак, хоч Айнтрахт і має свою відповідь португальській зірці, що сходить – сербо-хорватський атакувальний дует Ребіча та Йовіча – та шанси гессенців виглядають гіршими. Франкфурт повинен забити двічі та не пропустити, але з останнім цього місяця у підопічних Аді Хюттера складається не дуже. Айнтрахт не тільки пропустив 4 м'ячі в Лісабоні, а й примудрився на вихідних програти вдома Аугсбургу (1:3) в Бундеслізі. Вочевидь, на Комерцбанк-арені буде багато боротьби та значно менше відкритого футболу, особливо в порівнянні з першим матчем.

Не зіграють: Н'Діка (дискваліфікація), Таватха (обидва – Айнтрахт)

Під питанням: Аллє, Рус, Чандлер, Штендера – Габріел, Ебуехі, Конті, Корш'я, Сальвіо

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Валенсія – Вільяреал

18 квітня, 22:00. Валенсія, Месталья

Пряма трансляція на OLL.tv

Перший матч: 3:1

Тиждень тому "кажани" зробили три пробоїни в "Жовтій субмарині" й виїзною перемогою зробили вагому заявку на вихід до півфіналу. Найприкріше для Вільяреала те, що гра була абсолютно рівною – команди обмінялись забитими м'ячами до перерви, а в другому таймі все йшло до того, що голів не буде. Та в доданий арбітром час господарі двічі проґавили випади Валенсії й тепер хлопцям Хаві Кальєхи доведеться зробити диво на Местальї.

Та ця місія не виглядає нездійсненною. І Валенсія, і Вільяреал проводять нестабільний сезон, чергуючи яскраві переможні поєдинки з нудними нічиїми ("кажани") чи прикрими поразками ("Жовта субмарина"). Через це визначити наперед, хто святкуватиме вихід до 1/2 фіналу Ліги Європи в ніч на п'ятницю, важко. Але наразі шанси Валенсії виглядають привабливішими.

Не зіграють: Кондогбія – А. Гонсалес (дискваліфікація), Льямбріх

Під питанням: Піччіні – Бонера, Бруно, Х. Коста, Фуего

Прогноз "Футбол 24": 1:0

Наполі – Арсенал

18 квітня, 22:00. Неаполь, Сан-Паоло

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1"

Перший матч: 0:2

У найсильнішій парі суперників на стадії чвертьфіналу не вийшло боротьби в першому матчі. Арсенал виявився на голову сильнішим за Наполі. І як тут не згадати про магію керманича "канонірів" Унаї Емері, який вже тричі ставав тріумфатором Ліги Європи. Схоже, іспанський фахівець зумів вивести лондонців на пік форми саме зараз, у найвідповідальніший відрізок сезону, коли в розпалі боротьба за топ-4 в АПЛ. Та має Емері й запасний варіант – перемога в Лізі Європи теж гарантує груповий етап Ліги чемпіонів-2019/20.

Завдання на повторний матч для Арсенала виглядає просто. Лондонцям треба зосередитися на збереженні переваги, здобутої у першому матчі. "Лізти" вперед потреби нема, але й притискатися до власних воріт "каноніри" не стануть. Тим більше, що один забитий м'яч фактично вибиває Наполі з подальшої боротьби, адже неаполітанцям тоді доведеться забити 4 у відповідь. Робочий варіант для підопічних Карло Анчелотті – повтор подвигу Ювентуса в дуелі з Атлетіко (перемога 3:0 вдома після виїзної поразки 0:2). Наполі залишається останньою надією Італії у єврокубках, та з "ефектом Емері" впоратися важко...

Не зіграють: Бельєрін, Холдінг, Велбек (усі – Арсенал)

Під питанням: Альбіоль, Діавара – Д. Суарес

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Челсі – Славія Прага

18 квітня, 22:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2"

Перший матч: 1:0

Празька Славія була близька до сенсації у першому чвертьфінальному матчі проти Челсі, та зрештою пропустила під завісу поєдинку. Нульова нічия, звісно, залишала б чехам більше шансів на вихід до 1/2 фіналу. Будь-яка випадковість у вигляді забитого м'яча на Стемфорд Брідж перетворила б у реальність несподіваний підсумок протистояння. Та тепер у Славію важко повірити. Рідні трибуни мають допомогти "синім" розібратися з відвертим андердогом. Головним же запитанням у цей момент є хіба кількість забитих Челсі м'ячів...

Не зіграють: Рюдігер, Ампаду, ван Гінкель – Громада, Тецл

Прогноз "Футбол 24": 3:0

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