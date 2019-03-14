Шевченко назвав свою найбільш пам'ятну перемогу за Мілан

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко розповів, яка перемога в складі Мілана є найбільш пам'ятною для нього.

Андрій Шевченко розповів, що найбільшою перемогою в складі Мілана вважає тріумф у Лізі чемпіонів у сезоні 2002/2003, передає Football Italia.

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"Россонері" на Олд Траффорд зустрічались із туринським Ювентусом. Після нудних нулів в основний час та екстратаймах матч перейшов у серію післяматчевих пенальті. Вирішальний удар виконав саме найкращий гравець в історії незалежної України.

Зараз Шевченко вже в статусі головного тренера готує збірну України до відбіркового циклу Євро-2020. 22 березня "жовто-сині" зіграють на виїзді проти Португалії в Лісабоні.

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