toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Франція
ШАХТАР - БАЗЕЛЬ ДИНАМО ЮВЕНТУС ТРАНСФЕРИ

Напарник Яремчука близький до переходу в Лілль за 30 млн

12:29 - Читать на русском
Напарник Яремчука близький до переходу в Лілль за 30 млн
Яремчук і Девід / Сайт Гента

Нападник Гента Джонатан Девід незабаром повинен перебратися в чемпіонат Франції.

Молодий канадець за крок від переходу в Лілль, інформує L'Equipe. Сума трансферу складе близько 30 млн євро, особистий контракт на 5 років.

Яремчук влучав у стійки, Безус рятував, Пластун забив і постраждав від свого партнера – Гент програв перший матч сезону

Девід не брав участь у вчорашньому матчі Гента проти Сент-Трюйдена. Імовірно, 20-річний нападник вже у Франції, де домовляється про останні деталі угоди з Ліллем. Якщо не виникне ніяких проблем, то про перехід офіційно оголосять в найближчі дні.

Додамо, що Девід став найрезультативнішим гравцем минулого сезону в Бельгії, відзначившись 18 голами і 8 асистами. Другим бомбардиром Гента став Роман Яремчук, у якого 10+1 в чемпіонаті.

100 мільйонів Абрамовича, прекрасна робота Ман Сіті, економія Барси та Реала – трансферний ринок в умовах пандемії

blog_ava
Головні новини футболу 9 серпня: COVID-19 вразив Динамо, Луческу знайшов форварда, невдачі українців в Бельгії
07:00
2381
Теги
Трансфери Джонатан Джонатан Девід Лілль Лілль Гент Гент Франція
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
2
хв
Інтер
22:00
Байєр
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?