Напарник Яремчука близький до переходу в Лілль за 30 млн

Молодий канадець за крок від переходу в Лілль, інформує L'Equipe. Сума трансферу складе близько 30 млн євро, особистий контракт на 5 років.

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Девід не брав участь у вчорашньому матчі Гента проти Сент-Трюйдена. Імовірно, 20-річний нападник вже у Франції, де домовляється про останні деталі угоди з Ліллем. Якщо не виникне ніяких проблем, то про перехід офіційно оголосять в найближчі дні.

Додамо, що Девід став найрезультативнішим гравцем минулого сезону в Бельгії, відзначившись 18 голами і 8 асистами. Другим бомбардиром Гента став Роман Яремчук, у якого 10+1 в чемпіонаті.

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