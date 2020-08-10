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Напарник Яремчука близок к переходу в Лилль за 30 млн

12:29 - Читати українською
Напарник Яремчука близок к переходу в Лилль за 30 млн
Яремчук и Дэвид / Сайт Гента

Нападающий Гента Джонатан Дэвид вскоре должен перебраться в чемпионат Франции.

Молодой канадец в шаге от перехода в Лилль, информирует L'Equipe. Сумма трансфера составит около 30 млн евро, личный контракт на 5 лет.

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Дэвид не принимал участия во вчерашнем матче Гента против Сент-Трюйдена. Вероятно, 20-летний нападающий уже во Франции, где договаривается о последних деталях соглашения с Лиллем. Если не возникнет никаких проблем, то о переходе официально объявят в ближайшие дни.

Добавим, что Дэвид стал самым результативным игроком прошлого сезона в Бельгии, отметившись 18 голами и 8 ассистами. Вторым бомбардиром Гента стал Роман Яремчук, у которого 10+1 в чемпионате.

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Теги
Трансферы Джонатан Джонатан Дэвид Лилль Лилль Гент Гент Франция
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