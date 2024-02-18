"До відставки Кривенцова призвів конфлікт з Герреро? Медіа роздули цю історію. Масштабного конфлікту, про який писали, не було. В чоловічому колективі є нормальною ситуація, коли погляди можуть не зійтись і це переходить у більш запеклу суперечку. В команді, яка хоче перемагати в кожній грі, суперечки завжди між собою виникатимуть.

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Герреро не повернувся до України після матчу єврокубків? Еду потрібно було поїхати раніше. Це не було пов'язано з цією ситуацією. Він не з тих хлопців, які б могли вчинити демарш. Він – один з лідерів Зорі на полі та в колективі", – розповів Горбач в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Валерій Кривенцов очолював Зорю з вересня по листопад 2023 року. Герреро ж виступає за луганців з лютого 2023 року. За Зорю панамець провів 31 матч, в яких відзначився 14 голами та 6 асистами.

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