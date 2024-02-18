"К отставке Кривенцова привел конфликт с Герреро? Медиа раздули эту историю. Масштабного конфликта, о котором писали, не было. В мужском коллективе нормальная ситуация, когда взгляды могут не сойтись и это переходит в более ожесточенный спор. В команде, которая хочет побеждать в каждой игре, споры всегда между собой будут возникать.

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Герреро не вернулся в Украину после матча еврокубков? Эду нужно было поехать раньше. Это не было связано с этой ситуацией. Он не из тех ребят, которые бы могли совершить демарш. Он – один из лидеров Зари на поле и в коллективе", – рассказал Горбач в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Валерий Кривенцов возглавлял Зарю с сентября по ноябрь 2023 года. Герреро же выступает за луганчан с февраля 2023 года. За Зарю панамец провел 31 матч, в которых отметился 14 голами и 6 ассистами.

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