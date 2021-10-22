"У мене немає пояснень нашій грі після перерви. Суперник одним вдалим дотиком забив гол, який вирішив долю поєдинку. У нас був сильний перший тайм, але фінального штриха нам не вистачило. Натомість у суперника стовідсоткова ефективність – один постріл і один гол. Ми винні, другу половину почали невпевнено.

Красень-гол Сайядманеша у відеоогляді матчу ЦСКА Софія – Зоря – 0:1

Ви бачили рішення суддів, які ми оскаржували. Особливо гра рукою останнього захисника. Але я не та людина, яка повинна коментувати роботу судді. Були ще дві ситуації зі стовідсотковими пенальті. Не знаю, чому їх не свистіли.

Ми – ЦСКА, і будемо боротися до кінця, хоча шанси впали. Ми б'ємося на багатьох фронтах. У мене немає пояснень, чому ми віддали ініціативу у другому таймі. Будемо аналізувати. Ми дуже добре усвідомлюємо теперішню реальність. Обговоримо і ухвалимо правильні рішення щодо усіх матчів. Ми повинні більше часу контролювати матч, щоб атакувати", – цитує Младенова Sportal.

ЦСКА Софія – Зоря: перша перемога України в осінніх єврокубках, шедевр Сайядманеша маскує страх Скрипника