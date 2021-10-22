Нападающий ЦСКА София выразил претензии арбитру после поражения от Зари
Форвард болгарского клуба Калоян Крастев остался недоволен судейством в домашнем поединке 3-го тура Лиги конференций.
"Я находился рядом с моментами с неназначенными пенальти. Это должны быть 11-метровые удары. Иоанн Бай обыграл соперника, а его толкнули. Не знаю, почему судья не назначил пенальти.
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Не думаю, что мне стоит говорить о судействе, но я так видел эти моменты. В следующем эпизоде игрок Зари выбил мяч рукой", – цитирует Крастева Gong.bg.
К слову, луганчане одержали первые три очка и расположились на третьей строчке квартета С Лиги конференций, ЦСКА София идет последним. В следующем туре команды встретятся между собой уже в Запорожье.
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