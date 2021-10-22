"Я находился рядом с моментами с неназначенными пенальти. Это должны быть 11-метровые удары. Иоанн Бай обыграл соперника, а его толкнули. Не знаю, почему судья не назначил пенальти.

"Были два стопроцентных пенальти в ворота Зари": тренер ЦСКА раскритиковал решения арбитра

Не думаю, что мне стоит говорить о судействе, но я так видел эти моменты. В следующем эпизоде игрок Зари выбил мяч рукой", – цитирует Крастева Gong.bg .

К слову, луганчане одержали первые три очка и расположились на третьей строчке квартета С Лиги конференций, ЦСКА София идет последним. В следующем туре команды встретятся между собой уже в Запорожье.