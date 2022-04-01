Нападник Шахтаря перебрався в Угорщину
Молодий нападник "гірників" Артур Микитишин продовжить кар'єру в угорському клубі Керюлеті.
Оренда 18-річного українця розрахована до завершення сезону 2021/22. Микитишин перейшов у Керюлеті відповідно до спеціального рішення ФІФА, яке дозволяє футболістам з України змінювати клуби через воєнні дії. Про це інформує офіційний сайт клубу.
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Форвард належить Шахтарю, але за першу команду Микитишин ще не грав. Першу частину поточного сезону провів на правах оренди в Маріуполі. Вийшов на поле 13 разів (312 хвилин), забив 1 гол і віддав 2 асисти.
Керюлеті виступає в другому дивізіоні Угорщини і є одним із найстаріших клубів країни (заснований у 1887 році). Після 29-ти турів команда посідає 16 місце в турнірній таблиці.
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