Аренда 18-летнего украинца рассчитана до завершения сезона 2021/22. Микитишин перешел в Керюлети в соответствии со специальным решением ФИФА, которое позволяет футболистам из Украины менять клубы из-за военных действий. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

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Форвард принадлежит Шахтеру, но за первую команду Микитишин еще не играл. Первую часть этого сезона провел на правах аренды в Мариуполе. Вышел на поле 13 раз (312 минут), забил 1 гол и отдал 2 ассиста.

Керюлети выступает во втором дивизионе Венгрии и является одним из старейших клубов страны (основан в 1887 году). После 29-ти туров команда занимает 16 место в турнирной таблице.

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