Нападник Шахтаря Андрій Борячук близький до приходу в луганську Зорю.

Клуби вже ведуть переговори щодо переходу Борячука, проте не можуть дійти згоду, повідомляє Telegram-канал Відкритий м'яч 2.0.

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Нападник також цікавить Металіст 1925, в якому він провів першу частину сезону на правах оренди, – наставник команди Едмар розповів, що хотів би зберегти гравця на другу частину сезону. Контракт Борячука з Шахтарем розрахований до 30 червня 2023 року.

Додамо, що Андрій у цьому сезоні зіграв 8 матчів за Металіст 1925, в яких відзначився 3 голами.

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