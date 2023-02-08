Юнацька ліга УЄФА 2022/23, плей-офф

Хайдук U-19 – Шахтар U-19 – 1:0

Гол: Вушковіч, 82

Вилучення: Вушковіч, 88 – Роспутько, 90+5

"Гірники" поїхали в гості до рідного клубу Даріо Срни, який особисто завітав на цю дуель разом із Сергієм Палкіним. Гру прийняв стадіон Полюд у хорватському місті Спліт. Шахтар восени посів 2 місце у групі з Реалом, Лейпцигом і Селтіком, тож опинився у плей-офф Юнацької ліги УЄФА 2022/23, куди сьогодні продерся Рух. Хайдук через шлях чемпіонів пройшов Габалу та Аполонію. Відзначаємо, що в основі юнацької команди "гірників" вийшли деякі гравці, які перед тим цьогоріч встигли пограти за дорослий Шахтар на зимових зборах. Зокрема, Булеза, Фарина, Роспутько, Ющенко, Сігеєв.

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Перший удар трапився на 3 хвилині. Ющенко під тиском повів м'яч до своїх воріт і віддав ризиковану передачу поперек поля. Роспутько не прийняв, і хорвати миттєвою передачею перевели снаряд до штрафного. І лише Твардовський парирував ногами удар Кавеля. Роспутько виправився на 9-й. Два поспіль слабенькі виноси, круглий ідеально прилетів на ногу Олександра – Булян ефектно потягнув. Дрозд також недбало пасував на своїй половині, Савченко змушений був фолити. Добре, що небезпечний стандарт не став ударним.

Другий постріл хорватів також став наслідком агресивного тиску на українських півзахисників. Перехоплення, прохід уперед і відразу ж спроба розрядити гармату – не дуже влучно. Фарина ціною жовтої зірвав прохід правим флангом. Вушковіч замикав подачу Цапана – знову класний сейв Твардовського. Розгублено діяв Шахтар з м'ячем як на своїй, так і на чужій половині. Довелося вмикати характер. Кілька разів буквально вигризали володіння в атаці на 39 хвилині. Це дало Булезі змогу пробити з меж штрафного під кутом, воротар про всяк випадок перевів на кутовий.

Під кінець тайму донеччани зовсім оговталися. Почали вигравати більшість боротьби, а суперники зупиняли завзяті проходи лише з порушенням правил. Відразу 2 гравці Хайдука підсіли на жовту картку. Ще один дальній удар Фарини з великими проблемами парирував голкіпер. Почав чіплятися за м'ячі єдиний форвард Погорілий, який раніше був просто виключений з гри. Другий тайм також почався так само оптимістично. Сігеєв віддавав уперед, Погорілий не дістався, але закрутив голову захисникам. Це вивільнило простір для Булези, який продерся до воротарського, але не зміг прошити голкіпера.

Перші заміни пішли від хорватів. Шахтар відповів на 59 хвилині. Янович замінив Ющенка. Гра остаточно заспокоїлася. Тепер уже "гірники" змушені взяти паузу, але намагаються контролювати ситуацію на полі через стерильний пас. Першими прокинулися господарі. Технічна стіночка пройшла ліворуч з пасом п'яткою, простріл замикав Дуїч, який схибив у 10 метрах від воріт. Ще одна помилка "гірників" нагадує про сумний старт гри, дальньому ударові бракує влучності. Ще і ще губляться українці біля свого штрафного. Хайдук несподівано різко увімкнув пресинг, і це знову створює величезні проблеми на початковій стадії білдапу.

Шахтар також вмикається, що приводило до грубощів суперника і ще однієї жовтої. Однак банальний стандарт ледь не з центра поля завершився пропущеним м'ячем. Цапан подав, 15-річний Лука Вушковіч забив свій 2 гол у 4 матчах єврокубка. Центрбек перевисів захисника і закинув за комірець Твардовському. Автор взяття воріт через кілька хвилин відмахнувся від Лосенка, який почав хапати його за спину, й отримав пряму червону. Шахтар скористатися чисельною більшістю не зумів, відзначившись за весь цей час лише дальнім і не дуже влучним ударом. Ба більше, Роспутько грубо пішов у підкат на 5 компенсованій хвилині – ця друга жовта і стала фінальним акордом зустрічі.

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