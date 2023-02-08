Едмар хоче запросити форварда Шахтаря – Металіст 1925 досі не підписав жодного новачка
Тренер Металіста 1925 Едмар висловився про кадрову ситуацію. Фахівець хотів би знову орендувати Андрія Борячука у Шахтаря.
"Пошук нових футболістів не припиняється, але ви чудово знаєте, яка ситуація в країні та що заманити в УПЛ гравців серйозного рівня не досить складно. Якщо говорити про сильних гравців, які виступають у чемпіонаті України, виграти боротьбу за них у більш забезпечених клубів непросто.
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Я не можу сказати, що цієї зими ми точно не підпишемо нових футболістів. Поки що їх немає, але вони можуть з'явитися.
Особисто я був би не проти продовжити оренду Андрія Борячука. Проте це питання краще ставити керівництву обох клубів. Борячук чудово допоміг нам у цьому чемпіонаті. Такий гравець нам би не завадив. До того ж йому не доведеться звикати до колективу, в якому його всі добре знають", – цитує Едмара FanDay.
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