"Пошук нових футболістів не припиняється, але ви чудово знаєте, яка ситуація в країні та що заманити в УПЛ гравців серйозного рівня не досить складно. Якщо говорити про сильних гравців, які виступають у чемпіонаті України, виграти боротьбу за них у більш забезпечених клубів непросто.

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Я не можу сказати, що цієї зими ми точно не підпишемо нових футболістів. Поки що їх немає, але вони можуть з'явитися.

Особисто я був би не проти продовжити оренду Андрія Борячука. Проте це питання краще ставити керівництву обох клубів. Борячук чудово допоміг нам у цьому чемпіонаті. Такий гравець нам би не завадив. До того ж йому не доведеться звикати до колективу, в якому його всі добре знають", – цитує Едмара FanDay.

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